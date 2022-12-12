Банки Казахстана получили разрешение на операции по картам "Мир"

Карты "Мир" снова можно использовать на территории Казахстана, но не на всей части страны. Местные кредитные организации получили письмо с инструкциями от министерства финансов США.

В нем написано, что операции по картам разрешены гражданам, которые мигрировали в Казахстан. При этом карты можно выдавать только для обеспечивать для повседневных операций.

Почему разрешили только Казахстану? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.