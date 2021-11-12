Курс евро превысил 83 рубля впервые с 5 ноября

Курс евро достиг показателя 83,025 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов он вырос на 1,29% к закрытию предыдущей сессии. Последний раз курс европейской валюты достигал такого значения 5 ноября текущего года.