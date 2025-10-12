Форма поиска по сайту

12 октября, 09:45

Цены на красную икру в Москве стабилизировались благодаря рекордному улову

Цены на красную икру в Москве стабилизировались благодаря рекордному увеличению улова лососевых. В 2025 году объем добычи рыбы вырос на 42% по сравнению с прошлым годом, а производство икры увеличилось на 31%, достигнув 21 тысячи тонн.

По данным экспертов, текущие цены на красную икру снизились на 10–17% относительно показателей 2024 года. В рознице минимальная стоимость составляет 800 рублей за 90-граммовую банку икры горбуши. Специалисты прогнозируют, что к Новому году цены могут вырасти на 5–10%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикаедавидеоДарья КрамароваЕлизавета Двирник

