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12 октября, 15:30

Экономика

Эксперт прокомментировал, как продажа валютной выручки отразится на курсе рубля

Эксперт прокомментировал, как продажа валютной выручки отразится на курсе рубля

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Владимир Путин подписал указ, по которому некоторые отечественные экспортеры обязаны продавать выручку в иностранной валюте на внутреннем рынке. Эксперт прокомментировал, как продажа валютной выручки отразится на курсе рубля и насколько выгодно покупать доллары на данный момент.

Экономический специалист также объяснил, чем занимается Минфин РФ и почему это ведомство не влияет на курс рубля, доллара и других валют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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