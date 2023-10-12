Владимир Путин подписал указ, по которому некоторые отечественные экспортеры обязаны продавать выручку в иностранной валюте на внутреннем рынке. Эксперт прокомментировал, как продажа валютной выручки отразится на курсе рубля и насколько выгодно покупать доллары на данный момент.

Экономический специалист также объяснил, чем занимается Минфин РФ и почему это ведомство не влияет на курс рубля, доллара и других валют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.