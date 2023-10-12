Москвичам рассказали о ситуации с долларом и евро на Мосбирже

Российская валюта резко укрепилась на старте торгов 12 октября. Курс доллара на открытии Московской биржи впервые с 29 сентября опускался ниже 97 рублей, а евро – ниже 103 рублей. Таким образом рынок реагирует на указ президента, который обязал ряд крупных экспортеров продавать 100% валютной выручки в течение полугода.

В кабмине подчеркнули, что новые меры позволят снизить возможность для валютных спекуляций. А в ЦБ считают, что подобные ограничения не затруднят внешнеторговые расчеты.

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