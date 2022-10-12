Эксперт прокомментировал введение эмбарго РФ на свои энергоресурсы со стороны ЕС

Россия готовится к введению эмбарго на свои энергоресурсы со стороны Евросоюза. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на "Российской энергетической неделе". А председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова строить газопровод в Черном море.

Доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков рассказал, о каких объемах поставок энергоресурсов идет речь. Также эксперт объяснил, может ли строительство нового газопровода через Черное море стать альтернативой "Северным потокам".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.