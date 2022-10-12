Новости часа: Новак сообщил, что Россия готовится к введению эмбарго ЕС на поставки нефти

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готовится к введению эмбарго ЕС на поставки нефти и нефтепродуктов, переориентирует ресурсы на Восток. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Все цели по газификации будут выполнены в срок. Об этом рассказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Компания "РЖД" назначила более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники. Такое заявление сделала пресс-служба компании.