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Экономика

Новости часа: Новак сообщил, что Россия готовится к введению эмбарго ЕС на поставки нефти

Новости часа: Новак сообщил, что Россия готовится к введению эмбарго ЕС на поставки нефти

Новости часа: плавучий кран подошел к Крымскому мосту для его восстановления – Хуснуллин

Новости часа: РФ может направить объемы с "Северных потоков" через Турцию в Европу – Путин

У российских производителей возникли проблемы с оплатой зарубежных семян из-за санкций

Новости часа: Путин поручил кабмину продлить программу социальной газификации

Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоносители Европе

Путин поручил продлить действие программы социальной газификации

Новости часа: Путин сообщил, каким странам РФ не будет поставлять энергоресурсы

Путин заявил, что РФ готова поставлять газ в ЕС

Владимир Путин выступил в пленарной части форума "Российская энергетическая неделя"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готовится к введению эмбарго ЕС на поставки нефти и нефтепродуктов, переориентирует ресурсы на Восток. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Все цели по газификации будут выполнены в срок. Об этом рассказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Компания "РЖД" назначила более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники. Такое заявление сделала пресс-служба компании.

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