Путин примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя"

В Москве стартовал международный форум "Российская энергетическая неделя". Владимир Путин примет участие в пленарном заседании 12 октября.

Организаторами мероприятия стали Фонд Росконгресс и Минэнерго России при поддержке правительства Москвы. Они подготовили для участников большую деловую программу, в которую войдут более 40 мероприятий, объединенных в шесть тематических блоков.

Большая часть программы посвящена международной повестке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.