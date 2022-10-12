13:30Экономика
Путин примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя"
В Москве стартовал международный форум "Российская энергетическая неделя". Владимир Путин примет участие в пленарном заседании 12 октября.
Организаторами мероприятия стали Фонд Росконгресс и Минэнерго России при поддержке правительства Москвы. Они подготовили для участников большую деловую программу, в которую войдут более 40 мероприятий, объединенных в шесть тематических блоков.
Большая часть программы посвящена международной повестке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.