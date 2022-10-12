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Экономика

Путин примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя"

Путин примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя"

Международный форум "Российская энергетическая неделя" стартовал в Москве

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В Москве стартовал международный форум "Российская энергетическая неделя". Владимир Путин примет участие в пленарном заседании 12 октября.

Организаторами мероприятия стали Фонд Росконгресс и Минэнерго России при поддержке правительства Москвы. Они подготовили для участников большую деловую программу, в которую войдут более 40 мероприятий, объединенных в шесть тематических блоков.

Большая часть программы посвящена международной повестке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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