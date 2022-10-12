Международный форум "Российская энергетическая неделя" стартовал в Москве

В Москве стартовал международный форум "Российская энергетическая неделя". Владимир Путин примет участие в пленарном заседании 12 октября.

Организаторы мероприятия – Фонд Росконгресс и Минэнерго России при поддержке правительства Москвы. Они подготовили для участников обширную деловую программу. Ее составят более 40 мероприятий, объединенных в шесть тематических блоков. Большая часть программы посвящена международной повестке.

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