12 сентября, 16:15

Экономика

Набиуллина заявила, что задано общее направление на снижение ключевой ставки

Набиуллина заявила, что задано общее направление на снижение ключевой ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что задано общее направление на снижение ключевой ставки. По ее словам, инфляция с начала года существенно снизилась, а внешний спрос и экономическая активность замедлились.

Журналисты также спросили главу Центробанка, не скажется ли решение на ценах на жилье. Набиуллина ответила, что нового витка подорожания недвижимости из-за снижения ставки регулятор не ожидает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Наталия Шкода Роман Карлов

