Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что задано общее направление на снижение ключевой ставки. По ее словам, инфляция с начала года существенно снизилась, а внешний спрос и экономическая активность замедлились.

Журналисты также спросили главу Центробанка, не скажется ли решение на ценах на жилье. Набиуллина ответила, что нового витка подорожания недвижимости из-за снижения ставки регулятор не ожидает.

