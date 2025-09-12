Курс евро превысил 100 рублей на фоне заявлений о санкциях ЕС

Курс евро на внебиржевом рынке превысил отметку в 100 рублей. Это произошло на фоне обсуждения в Евросоюзе 19-го пакета антироссийских санкций. В последний раз такой показатель фиксировался в феврале этого года.

По данным Центробанка, на данный момента доллар стоит 85,66 рубля, а евро 99,74 рубля. Финансовые аналитики отмечают, что на ослабление рубля влияет не только новость о санкциях, но и общий рост доллара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.