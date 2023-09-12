Мутко предложил снизить ставки по ипотеке для больших квартир

В РФ решили помочь желающим купить большие квартиры. Директор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко предложил уменьшать на 2% ипотеку, чтобы стимулировать продажи.

По словам Мутко, в настоящее время более половины жилья в новостройках – однокомнатные квартиры, но такие не подходят для семей с детьми. Идею он называл выгодной и для застройщиков, и для покупателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.