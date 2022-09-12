На Мосбирже начнут торги валютной парой "узбекский сум – российский рубль"

С 12 сентября на Московской бирже начнутся торги валютной парой "узбекский сум – российский рубль". Также возобновили некоторые операции и с армянским драмом. А банки РФ все чаще предлагают россиянам валюту дружественных стран. В основном это юань, дирхам и турецкую лиру.

Стоит ли инвестировать в такую валюту? Насколько стабилен курс? И есть ли более надежные варианты? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.