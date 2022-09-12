В Минпромторге РФ пообещали привезти новые модели iPhone по параллельному импорту

Российские поклонники Apple не останутся без смартфонов новой линейки. В Минпромторге пообещали импортировать их параллельно. По предварительным подсчетам участников рынка, в первые дни стоимость может достигать 300 тысяч рублей.

На какую сумму рассчитывают московские реселлеры? Сколько придется ждать новый гаджет после предзаказа? И не будет ли проблем с активацией на фоне санкций? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.