Еще четыре корабля с зерном должны выйти из Одессы, Черноморска и порта Южный

Еще четыре корабля с грузом зерна должны выйти из Одессы, Черноморска и порта Южный. Об этом объявили в Совместном координационном центре в Стамбуле.

Предполагается, что продовольствие отправится в Италию, Испанию и Ливан. При этом всем кораблям предстоит пройти обязательную проверку на предмет отсутствия нелегальных грузов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.