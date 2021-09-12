Французское шампанское вернется в Россию 15 сентября. Соответствующее решение принял Межпрофессиональный комитет вин Шампани: он посчитал, что привлек достаточно внимания к защите названия своих напитков.

В июле комитет рекомендовал французским виноделам временно приостановить экспорт из-за новых российских правил, разрешающих называть "шампанским" только напитки, произведенные в РФ. При этом речь шла исключительно о термине, используемом на контрэтикетке.

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