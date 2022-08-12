Новости последнего часа: поставки нефти в Чехию возобновили по "Дружбе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сайт государственной компании Mero сообщил о возобновлении поставок нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба".

Более 450 тонн гуманитарной помощи передали жителям ДНР, ЛНР и юга Украины, рассказали в Минобороны России.

ФБР расследует возможное нарушение Трампом закона о шпионаже, за него грозит тюремный срок, передает газета Politico.

