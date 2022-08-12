Новости последнего часа: новый Starbucks откроется для прессы в Москве 16 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российский Starbucks откроется в Москве 16 августа, но пока для прессы. Об этом сообщили источники в компании.

Высокий уровень пожароопасности в Подмосковье будет действовать до 17 августа, заявили в МЧС.

В Омске обрушилась часть аварийного многоквартирного дома, рассказала прокуратура.