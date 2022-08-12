Новости последнего часа: ЦБ снизит ключевую ставку, возвращая ее в диапазон 5–6% годовых

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центробанк будет снижать ключевую ставку, возвращая ее в диапазон 5–6% годовых, сообщил регулятор.

Уборку после взрывов в Новофедоровке планируют завершить 12 августа, заявили власти Крыма

Около 30% всех случаев заражения оспой обезьян в мире приходится на США, сообщил медрегулятор.