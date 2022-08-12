Российский продавец одежды Crockid займет часть точек Mothercare

Российский продавец одежды Crockid займет часть точек британской сети Mothercare. Сообщается, что договоренности заключены уже по двум объектам. По остальным точкам пока продолжаются переговоры.

По данным 2ГИС, в сеть Mothercare в России входит 57 магазинов. В конце июля Alshaya Group, которая по франшизе развивала магазины Mothercare в России, выставила бизнес на продажу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.