Новости последнего часа: в РФ не поддержали идею вычета по НДФЛ при аренде жилья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство РФ не поддержало идею вычета по НДФЛ при аренде жилья. Следует из базы данных.

Внутренний турпоток в России по итогам года достигнет 61 миллиона человек. Об этом заявил Ростуризм.

Защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер подаст апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщил ее адвокат.