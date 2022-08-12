Производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса – СМИ

Производитель кофе Tchibo, который занимает четвертое место в мире, покинул Россию. Но бизнес с собой не забрал.

Активы продали руководству российского сегмента бизнеса. Теперь им владеет компания гендиректора "Чибо СНГ" Михаила Ковалевского. Предварительно, поставки под новым брендом начнутся до конца года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.