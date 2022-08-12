Россияне в июле рекордно скупали иностранную валюту. Об этом рассказали инвестиционные эксперты. Судя по обзорам финансовых рынков Центробанка, люди приобрели иностранных денег больше, чем продали. Причем почти в два раза – на 237 миллиарда рублей против 176.

Валюту покупали в основном через банки, которые работают с международными счетами. По словам экспертов, у такого ажиотажа есть несколько причин. Во-первых, закончились сроки выгодных рублевых депозитов. А во-вторых, многие уверены, что иностранная валюта в будущем подорожает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.