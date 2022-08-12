В Росстате сообщили о рекордном росте стоимости стройматериалов. По подсчетам экспертов, за год их цена выросла в среднем на четверть. Связывают это с введением западных санкций.

Больше всего подорожали рулонные материалы, битум, пиломатериалы и стальной профиль. В конце мая из-за укрепления рубля цены начали немного падать. Также свою роль сыграло и снижение спроса – желающих затеять строительство или ремонт стало гораздо меньше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.