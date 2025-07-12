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12 июля, 10:00

Экономика

Кофе может подорожать на 40% в 2025 году

Кофе может подорожать на 40% в 2025 году

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Кофе может подорожать на 40% в 2025 году. Такие прогнозы дают эксперты. Причина в экстремальных погодных условиях в странах-производителях кофе. Негативно на урожае сказывается засуха в Бразилии, а во Вьетнаме плантации заливают аномальные ливни.

Таким образом, стоимость одной чашки кофе в России может вырасти минимум до 500 рублей. Рост цен затронет не только розничные магазины, но и кафе и рестораны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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