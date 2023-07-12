Платежный баланс РФ ушел в минус впервые с 2020 года

Платежный баланс России ушел в минус впервые за почти 3 года. Из данных ЦБ РФ следует, что по итогам июня дефицит счета текущих операций составил 1,4 миллиарда долларов.

В Банке России ситуацию объясняют действием сезонного фактора, а именно начислением дивидендов российскими компаниями и резким падением экспорта. Регулятор отмечает, что подобное происходило и раньше – в последний раз платежный баланс уходил в отрицательную зону в августе пандемийного 2020 года.

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