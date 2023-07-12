Жителям столицы рассказали, во сколько обойдется ремонт квартиры при новом курсе рубля

В России подорожал ремонт. Стоимость отделочных материалов с начала 2023 года выросла почти на четверть, говорят участники рынка. Причин несколько. Среди них – ослабление рубля и проблемы с зарубежными поставками. Цены растут и на российские материалы.

Во сколько в среднем обойдется ремонт в Москве? Можно ли на чем-то сэкономить? И что дальше будет с ценами на отделку квартир? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.