Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Экономика

Жителям столицы рассказали, во сколько обойдется ремонт квартиры при новом курсе рубля

Жителям столицы рассказали, во сколько обойдется ремонт квартиры при новом курсе рубля

Москвичам рассказали, во сколько обойдется ремонт квартиры при новом курсе рубля

Количество промышленных предприятий в столице выросло почти до четырех тысяч

Банки РФ обязали возвращать гражданам похищенные с их счетов средства в течение 30 дней

ЦБ планирует начать тестирование цифровых рублей уже в августе

"Жизнь в большом городе": игрушки

Новости часа: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

"Деньги 24": в Минфине РФ указали на несовершенства льготной ипотеки на рынке жилья

Новости часа: в столице число предпринимателей на портале поставщиков достигло 310 тысяч

Новости часа: Мишустин заявил, что ВВП России вырос на 5,5% по сравнению с маем 2022 года

В России подорожал ремонт. Стоимость отделочных материалов с начала 2023 года выросла почти на четверть, говорят участники рынка. Причин несколько. Среди них – ослабление рубля и проблемы с зарубежными поставками. Цены растут и на российские материалы.

Во сколько в среднем обойдется ремонт в Москве? Можно ли на чем-то сэкономить? И что дальше будет с ценами на отделку квартир? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоИван ЕвдокимовИрина Силкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика