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12:00

Экономика

Москвичам рассказали, во сколько обойдется ремонт квартиры при новом курсе рубля

Москвичам рассказали, во сколько обойдется ремонт квартиры при новом курсе рубля

Количество промышленных предприятий в столице выросло почти до четырех тысяч

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В России подорожал ремонт. Стоимость отделочных материалов с начала 2023 года выросла почти на четверть, говорят участники рынка. Причин несколько. Среди них – ослабление рубля и проблемы с зарубежными поставками. Цены растут и на российские материалы.

Во сколько в среднем обойдется ремонт в Москве? Можно ли на чем-то сэкономить? И что дальше будет с ценами на отделку квартир? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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