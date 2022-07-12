Косметический бренд Sephora продаст магазины Ile de beaute в России – СМИ

Популярная косметическая сеть Sephora планирует продать все магазины Ile de beaute местному генеральному директору. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на заявление компании. Сумму сделки пока не разглашают.

Изменится ли ассортимент магазинов после их продажи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.