Новости последнего часа: стоимости нефти марки Brent опустилась ниже $100 за баррель

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нефть начала резко дешеветь. Цена нефти торговой марки Brent опустилась ниже $100 за баррель, по данным торгов.

Кабмин РФ предусмотрел еще 200 миллиардов рублей для помощи аграриям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

ДНР ведет с КНДР переговоры о признании, об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.