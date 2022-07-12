Новости последнего часа: Lego расторгла контракт с дистрибьютором своих конструкторов в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Lego расторгла контракт с дистрибьютором своих конструкторов в России. Об этом сообщил представитель компании.

Опасная и переменчивая погода ожидается в столице 12 июля. Согласно прогнозам синоптиков, скорость ветра будет достигать до 17 метров в секунду.

Всех контактных с заболевшим оспой обезьян установили в Санкт-Петербурге. Они находятся под наблюдением, заявил Роспотребнадзор.