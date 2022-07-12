Electrolux заявила об уходе с рынка РФ

Из России уходит производитель профессиональной бытовой техники Electrolux Professional. Компания продает активы российскому топ-менеджменту. Речь идет об оборудовании для гостиниц, ресторанов, химчисток.

Скажет ли это на уровне сервиса в столице? И о какой доле рынка идет речь? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.