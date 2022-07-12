Эксперты заявили, что снижение мировых цен на нефть связано с ситуацией с COVID-19 в Китае

Мировые цены на нефть снижаются на 1,5%. Это следует из данных торгов. Эксперты связывают тенденцию с опасениями вокруг ситуации с коронавирусом в Китае. Новые ограничения могут повлиять на спрос.

Сколько будет стоить нефть в ближайшее время? Смогут ли западные страны ввести предельные цены на российские ресурсы? И как все это скажется на бюджете и стоимости бензина?

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