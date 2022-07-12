Кредитование в РФ выросло на 70% за месяц

Кредитование в России выросло за месяц на 70%. Такого не было еще никогда, даже после первой волны пандемии, поделились аналитики.

Центробанк снизил ключевую ставку до 9,5%. Но отразилось ли это на процентах по кредитам? И когда будет выгодно их брать? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.