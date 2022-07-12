Бренд Sephora продаст свои магазины в России – СМИ

Французский косметический бренд Sephora продаст все свои магазины в России местному генеральному директору. Об этом заявили французские СМИ со ссылкой на заявление компании. Сумму сделки не разглашают.

Как после продажи изменится ассортимент? И могут ли отечественные бренды полностью закрыть спрос на косметику? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.