IKEA организовала онлайн-очередь в рамках распродажи своих товаров в РФ

IKEA в России организовала онлайн-очередь для желающих приобрести товары на распродаже. При попытке перейти на сайт шведской компании пользователей перебрасывает на специальную страницу ожидания.

Уточняется, что процесс ожидания может занять от нескольких минут до более чем одного часа – это зависит от количество покупателей, одновременно находящихся на сайте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.