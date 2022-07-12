Евро упал ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет

Курсы евро и доллара впервые за 20 лет практически уравнялись. Разница между стоимостью уменьшилась примерно до 50 копеек.

Пробито ли дно европейской валютой? И не пора ли россиянам закупаться евро? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.