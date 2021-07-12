Как работают рестораны в столице и регионах после введения QR-кодов

12 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция "Особый режим: работа ресторанного бизнеса в Москве и регионах".

О работе с системой QR-кодов и развитии ресторанной индустрии в нынешних условиях рассказывали:

