Новые рестораны McDonald's открываются в Москве и Подмосковье

Сегодня особенный день для любителей фастфуда. В Москве и области открываются обновленные Макдональдсы. Пока их только 15, причем в их число входит ресторан на Арбате.

Много ли людей пришло на открытие? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.