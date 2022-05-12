ФАС получила ходатайство "Лукойла" о покупке сети АЗС Shell

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство "Лукойла" на покупку автозаправок и завода смазочных материалов Shell в РФ.

"Лукойл" договорился покупке завода и АЗС Shell в России. Соглашение уже подписано, однако сделка будет завершена после того, как ее одобрит ФАС. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.