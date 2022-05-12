Немецкий концерн Siemens сворачивает деятельность в РФ

Немецкий концерн Siemens сворачивает промышленную деятельность в России. И теперь компания РЖД будет обслуживать "Сапсаны" и "Ласточки" самостоятельно.

Уже с 13 мая немецкий концерн расторгает все договоры с "Российскими железными дорогами" и прекращает техобслуживание поездов. Также компания выйдет из совместных предприятий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.