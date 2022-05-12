"Лукойл" договорился о покупке завода и АЗС Shell в России. Соглашение уже подписано, однако сделка будет завершена после того, как ее одобрит Федеральная антимонопольная служба.

Компании Shell в РФ принадлежат более 400 заправок, а также завод смазочных материалов в Торжке. По словам руководства, в рамках сделки более 350 сотрудников сохранят рабочие места. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.