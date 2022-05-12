В "Газпроме" заявили, что санкции РФ запрещают использование газопровода EuRoPol GAZ

Официальный представитель компании "Газпром" Сергей Куприянов заявил, что введенные против ряда зарубежных энергетических компаний российские санкции запрещают компании использовать принадлежащий ей EuRoPol GAZ газопровод для транзита через Польшу газа из РФ.

По его словам, права "Газпрома" как акционера EuRoPol GAZ были неоднократно нарушены польской стороной, при этом Польша в конце апреля внесла компанию в санкционный список, заблокировав возможность осуществлять права по акциям и получать дивиденды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.