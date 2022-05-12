"Газпром" подтвердил запрет использования мощностей "Ямал-Европы"

Российские санкции запрещают "Газпрому" использовать "Ямал-Европу" для транзита газа через Польшу. Об этом сообщили в компании.

Германия не может сейчас реализовать газовое эмбарго в отношении России, заявили в Минэкономики ФРГ.

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже снизился до 67 рублей впервые с июня 2017 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.