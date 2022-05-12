ЦБ РФ понизил курс доллара на 13 мая до 65,79 рубля

Центробанк России снизил курс доллара на пятницу до 65,79 рубля, евро – до 68,78 рубля.

До 40% месячной нормы осадков может выпасть в некоторых районах Москвы до утра 13 мая.

В России наступил пик активности клещей, причем во всех регионах, заявили в Роспотребнадзоре.