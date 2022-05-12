ЦБ РФ установил курс доллара и евро на 13 мая

Банк России установил на 13 мая 2022 года официальный курс доллара на уровне 65,79 рубля, что на 3 рубля 4,73 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 3 рубля 84,79 копейки – до 68,78 рубля.