Рубль показал максимум за прошедшие 2,5 года на Мосбирже

Рубль на Мосбирже показывает максимум за 2,5 года. Доллар опускался до 65 рублей, евро – до 67,7 рубля.

МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре с порывами до 18 метров в секунду 12 мая в Москве.

Компания Disney потеряла 195 миллионов долларов в связи с уходом из РФ.