Решетников заявил, что экономика России демонстрирует устойчивость

Экономика России демонстрирует устойчивость, ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

12 мая в Москве стал самым теплым днем с начала весны. Но в течение пары часов в город придут грозы и дожди, сообщили синоптики.

Доллар оценивается меньше 65 рублей, евро – ниже 68 рублей. Рубль показывает стабильный рост на Мосбирже.