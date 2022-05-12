Рубль стал лучшей мировой валютой с начала 2022 года – Bloomberg

Российский рубль стал лучшей мировой валютой с начала 2022 года, опередив в рейтинге бразильский реал. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg подчеркивает, что укрепление российской национальной валюты стало возможным благодаря ряду мер, принятых правительством: Россия ввела контроль за движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту и перевела оплату за экспорт газа в недружественные страны на рубли.

