"Лукойл" договорился о покупке завода и АЗС Shell в России

"Лукойл" покупает у компании Shell сеть АЗС в России. Об этом заявили в компании.

20 европейских компаний открыли счета в "Газпромбанке" для покупки газа из России, сообщило агентство Bloomberg.

Рубль 12 мая укрепляется на бирже. Евро обновил двухлетний минимум, опустившись ниже 68 рублей. Доллар торговался по 65,06 рубля.